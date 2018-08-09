2018-08-09T16:32:01+03:00
Общество

В Курской области в 2019 году выключат 45 аналоговых телепередатчиков

Регион готовится полностью перейти на цифровое ТВ
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам придется сменить телевизоры или купить приставкиКурянам придется сменить телевизоры или купить приставкиФото: Из архива КП.
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Директор филиала РТРС «Курский ОРТПЦ» Михаил Косов рассказал, как выполняется в регионе федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Курская область в 2009 году одна из первых начала вещание в цифровом формате. Всего было смонтировано 18 цифровых телевизионных станций, охватывающих своим вещанием практически всю территорию области.

С января 2019 года в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек обязательные общедоступные телеканалы продолжат вещание только в цифровом формате.

По предварительным оценкам в Курской области в 2019 году будет выключено 45 аналоговых телевизионных передатчиков. В последнюю очередь планируется отключить аналоговые передатчики в областном центре.

РТРС поддерживает работу федеральной горячей линии по вопросам цифрового эфирного телевидения (8-800-220-20-02), центра консультационной поддержки населения в Курске и функционирование интернет-сайта, посвященного цифровому эфирному телевидению (rtrs.ru). Здесь население может получить информацию о цифровом эфирном телевидении, о необходимом пользовательском оборудовании для приема цифрового эфирного телевидения и способах его подключения и настройки.

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