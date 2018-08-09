Курские поисковики наткнулись на арсенал

9 Авг. 16:08 2018-08-09T16:12:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Отряд «Курган» проводил поисковые работы в Поныровском районе. В трех километрах от поселка Ольховатка ребята наткнулись на арсенал военных времен. На место обнаружения приехали сотрудники технического отделения ОМОН. Изъяли 89 снарядов различного калибра: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты РГ-42 и РПГ-40. Найденные боеприпасы были со взрывателями и запалами. Взрывоопасные предметы саперы обезвредили и уничтожили в безопасном для людей месте.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что снаряды времен Великой Отечественной войны, которые спустя годы находят люди, представляют опасность. Чтобы находка не принесла неприятных сюрпризов, следует соблюдать меры предосторожности: не трогать снаряды руками, отойти на безопасное место и незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

Отряд «Курган» проводит поисковые работы в местах боевых действий на Северном фасе Курской дуги. Бои в районе села Ольховатка Поныровского района шли с 6 июля 1943 года до конца операции «Цитадель». За время поисковых работ члены «Кургана» нашли более 2000 взрывоопасных предметов времен ВОВ.