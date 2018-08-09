Курянин в теплице выращивал коноплю

9 Авг. 15:04 2018-08-09T15:04:51+03:00

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Жителю Железногорского района предъявили обвинение в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений. Запрещенные растения мужчина выращивал на своем приусадебном участке. В теплице оперативники обнаружили у более двадцати кустов конопли.

Кроме этого, во время осмотра хозяйственных построек, было обнаружено более 300 грамм уже готового наркотика. Подозреваемый свою вину полностью признал и пояснил, что урожай предназначался "для личных нужд", продавать его он не собирался. По этому факту против курянина завели уголовное дело. Ему может грозить от двух до четырех лет колонии.