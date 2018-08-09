2018-08-09T15:04:51+03:00
Происшествия

Курянин в теплице выращивал коноплю

За это ему грозит колония
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Жителю Железногорского района предъявили обвинение в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений. Запрещенные растения мужчина выращивал на своем приусадебном участке. В теплице оперативники обнаружили у более двадцати кустов конопли.

Кроме этого, во время осмотра хозяйственных построек, было обнаружено более 300 грамм уже готового наркотика. Подозреваемый свою вину полностью признал и пояснил, что урожай предназначался "для личных нужд", продавать его он не собирался. По этому факту против курянина завели уголовное дело. Ему может грозить от двух до четырех лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24