Курянина «попутал бес» и он похитил икону

9 Авг. 15:04 2018-08-09T15:04:22+03:00

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ЧП произошло в Суджанском районе. 9 августа утром участковому М.С. Прилуцкому позвонил настоятель Троицкого храма отец Евгений. Он сообщил, что в период с 7.00 до 7.30 из церкви похитили икону «Воскресение Христово с двунадесятыми праздниками».

Участковый тут же сообщил о преступлении в дежурную часть отдела и выехал на место преступления. По тревоге подняли весь личный состав отдела, сотрудникам рассказали о приметах похищенной иконы, назначили сектора поиска.

Примерно в 8.20 участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Евгений Несмачный в Судже обходил территорию, прилегающую к улице Комсомольской. В районе рынка он обратил внимание на мужчину, который в руках держал большую хозяйственную сумку. Участковый подошел к нему и попросил открыть ее.

В сумке находилась похищенная икона. Полицейский доставил гражданина в отдел. Похитителем оказался ранее судимый 49-летний безработный местный житель. В преступлении он сознался, пояснив что его «бес попутал». По факту кражи будет возбуждено уголовное дело.