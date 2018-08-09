В Курской области потерпевшим вернули более 9 миллионов рублей

9 Авг. 12:49 2018-08-09T12:50:07+03:00

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Обвиняемые по уголовным делам, возбужденным в Курской области, добровольно погасили ущерб на сумму более 9 миллионов рублей.

Так, после обысков у обвиняемого в серии краж из автомобилей и квартир пострадавшим возмещен ущерб на более чем 70 тысяч рублей. Преступник воровал телефоны, автомобильные колеса, бытовую технику. При обыске дома у него часть похищенных вещей изъяли и вернули законным владельцам. По ходатайству следователя был наложен арест и на банковский счет преступника, а имеющиеся на нем деньги также пошли на возмещение ущерба пострадавшим.

Следователь СЧ СУ УМВД России по Курской области расследовал уголовное дело по факту мошенничества. Обвиняемый по делу - директор ООО украл более 11 миллионов рублей, предназначенных для покупки жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, он обвиняется и в других преступлениях, ущерб от которых составил более 13 миллионов рублей.

По информации Следственного управления УМВД России по Курской области в этом году по расследованным уголовным делам ущерб пострадавших составил более 91 миллиона рублей.