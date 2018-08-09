В Курской области загорелся жилой дом

9 Авг. 10:00 2018-08-09T10:01:08+03:00

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Сообщение о загорании жилого дома на улице Чернышевского в городе Дмитриеве Дмитриевского района поступило в «Службу спасения» 8 августа в 21:35, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные 26 ПЧ Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Загорание локализовали в 21:43, ликвидировали в 21:47. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 15х15 метров частично сгорело потолочное перекрытие. В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.