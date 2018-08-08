В Курске на выходных пройдет медовая ярмарка

8 Авг. 15:49 2018-08-08T15:56:06+03:00

Приглашаются куряне и гости города Фото: из архива «КП»

В ней примут участие производители медовой продукции из различных районов области

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Первая медовая ярмарка состоится в Курске в ближайшие выходные, 11 и 12 августа на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1» (Курск, ул. Энгельса, д. 70). В ярмарке примут участие производители и продавцы медовой продукции из различных районов и городов Курской области.

На ярмарке куряне и гости города смогут купить свежие высококачественные продукты пчеловодства по невысоким ценам. Все желающие примут участие в дегустациях. Запланирована обширная культурная программа.

Организаторы обещают строгий контроль за качеством и безопасностью меда. Всем официальным участникам специализированной ярмарки «Курский мед – 2018» вручат свидетельства.