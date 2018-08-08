Под Курском в пруд улетела «Нива»: один мужчина погиб, второй – ранен

8 Авг. 15:21 2018-08-08T15:35:32+03:00

В МЧС и полицию о ДТП сообщили только утром Фото: УМВД России по Курской области.

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7 августа около десяти часов вечера автомобиль «Нива» ехал по улице Центральной в селе Гоголевка Суджанского района. Напротив дома № 54 водитель не справился с управлением. По предварительным данным, машина съехала в кювет и опрокинулась в пруд, сообщили в УМВД по Курской области.

На крики о помощи к водоему прибежал местный житель. В плавающем вверх дном автомобиле находился человек. Самостоятельно выбраться на берег он не мог. Селянин сбегал за молотком, разбил стекло в машине и вытащил потерпевшего. 34-летний мужчина повредил голову и обратился в больницу. У него черепно-мозговая травма.

В МЧС и полицию о ДТП сообщили только 8 августа утром. На место происшествия приехали спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники органов и работники скорой медицинской помощи. Осматривая автомобиль, спасатели обнаружили в нем тело 36-летнего мужчины! Труп направили на медэкспертизу. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.