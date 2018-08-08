Курянин перевел липовому продавцу 73 тысячи рублей

8 Авг. 14:28 2018-08-08T15:18:25+03:00

в назначенное время продавец так и не привез товар Фото: из архива «КП»

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В отдел полиции Рыльского района обратился местный житель и сообщил, что пострадал от действий мошенника. Мужчина хотел купить моторную лодку. На одном из сайтов он увидел подходящий товар стоимостью 133 тысячи рублей.

Мужчина позвонил по указанному телефону. Продавец сказал, что живет в соседней области, а лодку может привести в Рыльск после предоплаты в размере 10 тысяч рублей. Потерпевший перевел запрошенную сумму на банковскую карту собеседника.

После этого мнимый продавец перезвонил потерпевшему и предложил ему приобрести гидроподъемник для лодочного мотора за 15 тысяч рублей. Времени на раздумья у покупателя не было, так как якобы на товар был еще один покупатель. Мужчина тут же перевел на счет указанную сумму.

Через некоторое время продавец опять позвонил потерпевшему и сказал, что у него изменились обстоятельства и большая часть суммы ему требуется сейчас, а не после предоставления товара. Потерпевший потребовал гарантий, тогда собеседник прислал ему на электронную почту копию паспорта. После этого запрошенная сумма была переведена на тот же банковский счет.

Однако, в назначенное время продавец так и не привез товар, а телефон выключил. Потерпевший, который к тому моменту успел перевести на счет подозреваемого в общей сумме 73 тысячи рублей, понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В настоящее время ведется расследование этого дела.