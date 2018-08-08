В Курской области насмерть разбился мотоциклист

8 Авг. 12:34 2018-08-08T12:34:15+03:00

Второе за неделю смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Золотухинском районе

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7 августа примерно в 19:30 46-летний водитель мотоцикла ИЖ выезжал на трассу Курск-Поныри со второстепенной дороги, ведущей от села Щурово. В этот момент по главной мчался КамАЗ. Произошло столкновение.

На место ДТП выехали спасатели ПЧ № 27 Золотухинского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Но, к сожалению, мужчина скончался.

Это второе смертельное ДТП за неделю с участием мотоциклиста. 5 августа в Судже на улице 8 Марта при повороте на заправку 42-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» сбил мотоцикл «Кавасаки». 28-летний мотоциклист и его 27-летняя девушка-пассажир погибли на месте.