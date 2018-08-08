Курский подросток не удержал на дороге мотоцикл

8 Авг. 12:01 2018-08-08T12:04:48+03:00

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Очередное ДТП с участием юных мотоциклистов произошло 7 августа в Железнодорожном округе Курска. Примерно в 22:30 17-летний водитель мотоцикла «Ирбис» без прав, но с 14-летней девушкой сзади ехал из аэропорта в сторону улицы Вишневой.

В какой-то момент парень не справился с управлением, железный конь упал на дорогу. Мотоциклист отделался легким испугом, но девушка получила травмы.

5 августа дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Судже. На улице 8 Марта при повороте на заправку 42-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» сбил мотоцикл «Кавасаки». К сожалению, тут не обошлось без жертв. 28-летний мотоциклист и его 27-летняя девушка-пассажир погибли на месте.