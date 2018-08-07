Курянин обворовал на пляже отдыхающего

7 Авг. 17:41 2018-08-07T17:45:00+03:00

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В полицию обратился житель Суджанского района заявлением о том, что у него украли мобильный телефон, а также деньги с банковской карты. К телефону мужчины была подключена услуга «Мобильный банк» и деньги были списаны со счета посредством этого сервиса.

Мужчина отдыхал на речке, свои вещи он оставил без присмотра. Безработный местный житель этим и воспользовался. Он забрал телефон, на котором не стояло никаких паролей. С помощью «мобильного банка» перевел на свой счет и счета своих знакомых все имевшиеся у потерпевшего денежные средства.

По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области. Подозреваемого задержали, он во всем сознался. В случае, если его вина будет доказана, то за совершение этого преступления ему грозит срок до пяти лет.