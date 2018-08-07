2018-08-07T15:27:04+03:00
Происшествия

Сотрудников курского Росприроднадзора поймали на сокрытии доходов

Один из них также не задекларировал участие супруги в коммерческих фирмах
Светлана ВОЛКОВА
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Госслужащие забыли задекларировать часть доходовГосслужащие забыли задекларировать часть доходовФото: Из архива КП.
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Прокуратура Курской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции, в частности предоставление госслужащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

Выяснилось, что трое государственных гражданских служащих Управления Росприроднадзора по Курской области представили неполные сведения о своих доходах и имуществе. Они скрыли доходы - от 24 до 36 тысяч рублей. А один из них также скрыл сведения об участии супруги в двух коммерческих организациях.

Руководитель Управления получил представление, по результатам рассмотрения которого трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранили, в справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера внесли уточнения, добавили в прокуратуре.

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