Сотрудников курского Росприроднадзора поймали на сокрытии доходов
Прокуратура Курской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции, в частности предоставление госслужащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.
Выяснилось, что трое государственных гражданских служащих Управления Росприроднадзора по Курской области представили неполные сведения о своих доходах и имуществе. Они скрыли доходы - от 24 до 36 тысяч рублей. А один из них также скрыл сведения об участии супруги в двух коммерческих организациях.
Руководитель Управления получил представление, по результатам рассмотрения которого трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Нарушения устранили, в справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера внесли уточнения, добавили в прокуратуре.