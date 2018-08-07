Яблочный Спас пройдет в усадьбе Фета под Курском

7 Авг. 13:44 2018-08-07T13:44:32+03:00

Курян приглашают в поездку в «Марьино», музей Николая Асеева и в Воробьевку

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12 августа курян приглашают отправиться в очередную поездку. В программе: посещение дворцово-паркового ансамбля «Марьино» и Мемориального музея Никлая Асеева во Льгове. Отправление от краеведческого музея в 8-30. Стоимость: проезд — от 300 руб. (в зависимости от наполняемости автобуса), экскурсионная программа — 300 руб. Внимание! Для посещения дворца необходимо иметь бахилы!

А 19 августа приглашают всех на Яблочный Спас в усадьбу Афанасия Фета! Для вас — концерт, веселые игры и конкурсы и, конечно, угощение яблоками. Отправление от краеведческого музея в 9-00. Стоимость билета на мероприятие — 100 руб., проезд — от 120 руб. (в зависимости от наполняемости автобуса).

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Справки и запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81.