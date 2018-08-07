Курян приглашают на встречу в парке

7 Авг. 13:18 2018-08-07T13:18:17+03:00

Детей и взрослых ждут в сквере на площади Рокоссовского Фото: Из архива КП.

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Централизованная система библиотек Курска в рамках проекта «Читающий город» организует культурно-досуговые программы в «Летних парках чтения» на открытых площадках в микрорайонах города.

Так, 9 августа в 17.00 в сквере на площади Рокоссовского в преддверии Дня физкультурника пройдет литературно-спортивный марафон «От книжных страниц – к спортивным вершинам». Участникам расскажут об истории праздника, все вместе вспомнят пословицы и поговорки о спорте и здоровом образе жизни, посоревнуются в спортивных конкурсах и эстафетах. Веселые конкурсы «Кенгуру», «Чудесный бадминтон», «Айболит» понравятся и детям, и их родителям. Познавательная интерактивная игра-викторина «Знатоки спорта» определит самого эрудированного и начитанного участника мероприятия.

Выставка-рекомендация «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» познакомит всех поклонников спорта с книгами и журналами о различных видах спорта, знаменитых спортсменах и их достижениях.

Встречи в «Летних парках чтения» проходят летом регулярно. Главное условие - отсутствие дождя.