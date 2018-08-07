Курянин попался на удочку мошенников от туризма

7 Авг. 12:27 2018-08-07T12:27:33+03:00

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Сотрудниками полиции расследуют уголовное дело по факту мошенничества, связанного с бронированием путевок для летнего отдыха.

Житель Железногорска через Интернет выбрал и заказал путевки для отдыха в пансионате у моря. На сайте была представлена функция бронирования путевок, которой 55-летний мужчина и воспользовался. Для того, чтобы подтвердить бронь, ему нужно было внести на счет, указанный на сайте сумму в 34 тысячи рублей. Мужчина заплатил эту сумму через мобильный банк. В тот же день он вместе с семьей приехал в пансионат, но сотрудники заведения сообщили, что брони на его имя нет и денег они не получали.

Вернувшись домой, мужчина сразу же обратился в полицию. По этому факту завели уголовное дело. Стоит отметить, что это уже четвертый подобный случай, зарегистрированный в Железногорске летом. Полицейские призывают курян быть бдительнее и не бронировать путевки самостоятельно через сомнительные интернет-сайты, а пользоваться услугами проверенных туроператоров.