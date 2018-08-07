Курская полиция разыскивает подозреваемого в грабеже

7 Авг. 12:03 2018-08-07T12:04:22+03:00

Мужчина познакомился с женщиной в интернете, а затем ограбил ее

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Сотрудники полиции разыскивают Анатолия Михайлова, 1985 года рождения, подозреваемого в совершении грабежа в Курчатове. Мужчина познакомился с жительницей Курчатова в интернете, договорился о встрече и пришел к новой знакомой домой.

Сначала парочка распивала спиртные напитки, а затем мужчина стал требовать у женщины деньги. Получив отказ, он отобрал у нее банковскую карту, заставил сказать пин-код, а затем скрылся. Спустя некоторое время на мобильный телефон потерпевшей пришло сообщение о списании с ее счета денег.

По имеющейся информации, разыскиваемый может находиться в Курске.

— Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении – просьба сообщить в полицию по телефонам: (4712) 36-82-65, или в ближайший отдел полиции по телефону «02», с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется, - обращаются к курянам сотрудники полиции.

УМВД по Курской области напоминает, что приглашая в дом незнакомых людей, вы ставите под угрозу свою безопасность.