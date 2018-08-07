2018-08-07T11:37:32+03:00
Происшествия

В Курской области загорелась квартира

Пожар произошел в Глушково
Яна ШЕЛЕСТ
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В квартире выгорела комнатаВ квартире выгорела комнатаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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7 августа рано утром в поселке Глушково Глушковского района в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном жилом доме, начался пожар. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Загорание оперативно ликвидировали. В результате пожара в квартире площадью 65 м² выгорела комната на площади 12 м², стены и потолок закопчены по всей площади.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

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