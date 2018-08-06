В Курской области утонули 28 человек

6 Авг. 16:43 2018-08-06T16:43:39+03:00

Тело подняли со дна и доставили в морг Фото: из архива "КП"

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Только сегодня «КП» рассказывала о гибели в Стрелецком озере Курска 40-летнего мужчины. И вот новое известие – в пруду, расположенном в селе Стремоухово-Бобрик Льговского района утонул 31-летний парень.

Сообщение о гибели человека на воде поступило в «Службу спасения» из Льговского района 6 августа в 09:25. мужчина купался в необорудованном для этого месте и утонул. На место происшествия выехала оперативная группа ЕДДС Льговского района, сотрудники полиции, медработники и водолазы. Тело подняли со дна и доставили в морг.

С начала купального сезона на водоемах области утонуло 28 человек, - рассказал начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Курской области Владимир Потанин. — Из них 90% находились в состоянии алкогольного опьянения. Все погибшие купались на так называемых неофициальных пляжах, где не организовано дежурство спасателей и не обследована прибрежная территория и дно.

Инспекторы ГИМС ежедневно проводят несколько десятков рейдов и сотни бесед с отдыхающими на речках и прудах. В зоне постоянного контроля – дети. Нередки случаи, когда спасатели застают на берегу юных курян без родителей.

— Мы проводим беседы с детьми, связывается со взрослыми и объясняем всю опасность такой ситуации – ведь ребята не всегда могут адекватно оценить риски, правильно среагировать в сложной ситуации, - говорит Александр Гомонов, старший государственный инспектор ГИМС.

В профилактической и патрульной работе участвуют также спасатели АСС Курской области, сотрудники правоохранительных органов, представители ВОСВОДа. С начала купального сезона проведено более 300 совместных рейдов на реках и озерах региона. Ежедневно к данной работе привлекается более 800 человек. Особое внимание уделяется неорганизованным местам отдыха у воды. С гражданами, купающимися вне официальных пляжей, проводятся профилактические беседы.