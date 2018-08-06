Пьяная курянка уронила на пол новорожденного

6 Авг. 15:17 2018-08-06T15:19:57+03:00

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31-летняя жительница Кореневского района приехала в дом к бывшему гражданскому мужу. В состоянии сильного опьянения она взяла на руки его 1,5-месячного ребенка, но не удержала малыша. Младенец упал на пол и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Малыша уже выписали из больницы. Сейчас она находится под наблюдением. Прокурор Кореневского района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ —«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».