2018-08-06T15:19:57+03:00
Происшествия

Пьяная курянка уронила на пол новорожденного

Малыш получил черепно-мозговую травму
Яна ШЕЛЕСТ
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: из архива "КП"
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31-летняя жительница Кореневского района приехала в дом к бывшему гражданскому мужу. В состоянии сильного опьянения она взяла на руки его 1,5-месячного ребенка, но не удержала малыша. Младенец упал на пол и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Малыша уже выписали из больницы. Сейчас она находится под наблюдением. Прокурор Кореневского района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ —«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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