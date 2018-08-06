Клиенты канала «Сбербанк Первый» в Воронеже встретились с Евгенией Воскобойниковой

6 Авг. 14:32 2018-08-06T14:32:03+03:00

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Евгения Воскобойникова - уроженка Воронежа. В 22 года чуть не погибла в автомобильной катастрофе, после которой осталась инвалидом. Сейчас Евгения – общественный деятель, бизнес-леди, модель и телеведущая. Пройдя через тяжелые испытания, она, как никто другой, знает, как успеть, чтобы быть успешным, что является неотъемлемым элементом в арсенале бизнес-лидера.

Встреча состоялась в Центре семейной медицины «Олимп Здоровья», а собравшиеся говорили о самом главном – успехе, здоровье и впечатлениях клиентов.

- Сбербанк для нас - часть жизни клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы стать семейным банком, и предлагать наряду с финансовыми продуктами, сервис в таких сферах жизни как здоровье, отдых, развлечения,- открыла встречу директор Управления по работе с состоятельными клиентами Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Людмила Чередникова.

- Сегодня важно не только научиться управлять собой, думать о здоровье и будущем - своем и своей семьи, но и понимать, что от твоего внутреннего состояния зависят перспективы развития компании, - подчеркнула Евгения Воскобойникова.

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