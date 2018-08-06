Росгвардия приглашает курян на работу

6 Авг. 14:24 2018-08-06T14:24:40+03:00

Зарплату предлагают от 22 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Требуются мужчины от 18 до 35 лет

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На службу по контракту в подразделения региональной вневедомственной охраны Росгвардии Курска, Дмитриевского, Железногорского, Фатежского и Глушковского районов приглашают на должности полицейских (водителей) групп задержания граждан Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Требования: гражданство Российской Федерации; хорошая физическая подготовка;

отсутствие судимости; наличие военного билета.

Возраст - от 18 до 35 лет.

Образование: среднее, среднее специальное или высшее.

Условия прохождения службы: зарплата от 22 000 рублей, карьерный рост, материальная помощь, полный соцпакет (бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, в т.ч. для членов семьи, 100%-оплачиваемый период нетрудоспособности; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней, бесплатное страхование жизни и здоровья сотрудника).

Обращаться: отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» (4712) 36-88-32; отдел кадров ОВО по г. Курску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» (4712) 36-61-30.