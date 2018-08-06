Под Курском погиб водитель ВАЗа

6 Авг. 12:45 2018-08-06T12:49:27+03:00

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5 августа около часа ночи 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-211230 ехал со стороны Курска в сторону Воронежа по трассе Курск – Борисоглебск. На 78 километре автодороги он по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «Газелью», за рулем которой сидел 25-летний парень.

На место происшествия были направлены спасатели ПСЧ № 43 Тимского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте. В устранении последствий аварии принимали участие семь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

Еще одно смертельное ДТП произошло в выходные в Судже. Здесь средь бела дня столкнулись автомобиль «Митсубиси Паджеро» и мотоцикл «Кавасаки». Водитель мотоцикла и сидевшая за ним девушка погибли на месте.