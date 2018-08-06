2018-08-06T11:30:01+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть разбились мотоциклист с девушкой

«Кавасаки» столкнулся с «Митсубиси Паджеро»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
29-летний мотоциклист и 28-летняя девушка-пассажир погибли на месте29-летний мотоциклист и 28-летняя девушка-пассажир погибли на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Судже 5 августа около трех часов дня. На улице 8 Марта при повороте на заправку 42-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» сбил мотоцикл «Кавасаки».

Водителя автомобиля с ранениями доставили в больницу Фото: соцсети

Водителя автомобиля с ранениями доставили в больницуФото: соцсети

На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП 29-летний мотоциклист и 28-летняя девушка-пассажир погибли на месте. Водителя автомобиля с ранениями доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24