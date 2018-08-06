Под Курском насмерть разбились мотоциклист с девушкой
«Кавасаки» столкнулся с «Митсубиси Паджеро»
29-летний мотоциклист и 28-летняя девушка-пассажир погибли на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Судже 5 августа около трех часов дня. На улице 8 Марта при повороте на заправку 42-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» сбил мотоцикл «Кавасаки».
Водителя автомобиля с ранениями доставили в больницуФото: соцсети
На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП 29-летний мотоциклист и 28-летняя девушка-пассажир погибли на месте. Водителя автомобиля с ранениями доставили в больницу.