Курян приглашают на выездные экскурсии

6 Авг. 10:45 2018-08-06T10:47:20+03:00

12 августа можно посетить «Марьино», а 19 – усадьбу А. Фета

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Очередной поездкой курян и гостей города порадует Курский краеведческий музей. 12 августа состоится экскурсия во дворцово-парковый ансамбль «Марьино» и в Мемориальный музей Н.Н. Асеева в городе Льгове.

Отправление от краеведческого музея в 8-30. Стоимость: проезд — от 300 руб. (в зависимости от наполняемости автобуса), экскурсионная программа — 300 руб. Для посещения дворца необходимо иметь бахилы.

19 августа всех желающих приглашают на Яблочный Спас в усадьбу А.А. Фета в Воробьевку. Гостей ждет концерт, веселые игры, конкурсы и угощение яблоками.

Отправление от краеведческого музея в 9-00. Стоимость билета на мероприятие — 100 руб., проезд — от 120 руб. (в зависимости от наполняемости автобуса).

Справки и запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81.