В Курской области побит рекорд по осадкам

6 Авг. 09:50 2018-08-06T10:01:39+03:00

За месяц выпало 221,5 мм, что в 2,8 раза выше нормы

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Июль 2018 года оказался самым дождливым июлем за всю историю метеонаблюдений Центрально-Черноземного заповедника (с 1947 года). За месяц выпало 221,5 мм осадков. Это в 2,8 раз выше нормы.

Дожди почти беспрерывно лили три недели. В первой декаде зарегистрировано 41,3 мм осадков, во второй – 120,7 мм, а в третьей – 59,5 мм. Однако погода оставалась по-летнему теплой. Средняя температура воздуха составила 20,2 °С, что на 1,1 °С выше нормы.