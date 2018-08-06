В Курске на Стрелецком озере утонул человек

6 Авг. 09:18 2018-08-06T15:24:00+03:00

С начала купального сезона в области утонули 25 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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4 августа в 14:30 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на Стрелецком озере в Курске утонул человек. На место ЧП выехали сотрудники Единой дежурно- диспетчерской службы города Курска, полиция, скорая и водолазы Аварийно-спасательной службы.

В результате ЧП есть пострадавший. Привлекалась группировка сил и средств в составе четыре единицы техники, 18 человек, в том числе от МЧС три единицы техники, восемь человек.

С начала купального сезона в области утонули 28 человек, а с начала года – 42 человека. Несмотря на печальную статистику, куряне продолжают пренебрегать правилами личной безопасности на водоемах. Купаются в неположенных местах, употребляют на берегу спиртные напитки, наркотики, дети отдыхают на водоемах без присмотра взрослых. Только 1 августа в области утонули четыре человека.

Стрелецкое озеро, на котором произошло ЧП, не входит в список официальных пляжей Курска, купаться в водоеме запрещено.