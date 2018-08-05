В Курске перевернулась иномарка

5 Авг. 11:41 2018-08-06T13:02:13+03:00

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ДТП с пострадавшим случилось рано утром 5 августа. В 5:48 на улице Верхняя Луговая перевернулся автомобиль «Опель Корса». Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, пострадал водитель. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД, медики. Всего семь человек и три единицы техники.

Напомним, до этого в аварии, которая также произошла в Курске, пострадал ребенок. Произошло все днем 3 августа на улице Карла Маркса. По данным УМВД по региону, водитель «Тойоты» сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу. Его доставили в больницу, чтобы оказать медпомощь. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.