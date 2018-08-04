Под Курском обнаружили арсенал

4 Авг. 19:50 2018-08-04T19:50:28+03:00

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Артснаряды и минометные мины нашли в Золотухинском районе

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3 августа на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны в поселке Солнечный Золотухинского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Обнаружены: Артиллерийские снаряды калибром 76 мм – 17шт, калибром 45 мм - 3 шт, калибром 105 мм - 1 шт, и Миномётные мины диаметром 82 мм- 9 шт.

Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.