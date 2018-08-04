В Курской области сгорел дом

4 Авг. 19:41 2018-08-04T19:41:37+03:00

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Сообщение о загорании жилого дома на улице Пржевальского во Льгове поступило в «Службу спасения» 4 августа в 14:44, передает ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 10 города Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь локализовали в 14:57, ликвидировали в 15:02. В результате пожара в жилом одноэтажном деревянном доме размером 8х7 метров сгорела веранда на площади 16 кв. метров и кровля на площади 20 кв. метров, а также вещи б/у. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.