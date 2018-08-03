В Курске начались санитарные дни

3 Авг. 17:00 2018-08-03T17:00:16+03:00

В первом субботнике приняли участие более 4.5 тысячи человек

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В Курске началась череда санитарных дней с целью наведения должного порядка на территории Курска перед большим и особо значимым для курян праздником – 75-летием победного завершения Курской битвы, которое будет отмечаться 23 августа.

В первом субботнике приняли участие более 4,5 тысяч человек: сотрудники отраслевых и территориальных подразделений администрации Курска, работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов учебных заведений, предприятий и организаций, расположенных на территории города. Было собрано 316 кубометров бытового мусора.

Администрация города Курска обращается к гражданам и руководителям организаций всех форм собственности:

— Не оставайтесь в стороне от общего благородного дела, создайте вокруг себя комфортную среду, наведите порядок на прилегающей территории, поддерживайте его постоянно и приучайте к этому своих детей и внуков. Не стоит забывать, что среда воспитывает наше мировоззрение, а мировоззрение изменяет мир.