Из курской многоэтажки через балкон вынесли сейф
Сейф вынесли через окно балкона квартиры, расположенной на первом этаже. Хозяева ушли из квартиры и забыли ключи. Вернувшись, они решили попасть домой через открытое балконное окно.
Они подошли к балкону и поняли, что такой чудесной возможностью попасть в их квартиру уже кто-то воспользовался. Под окном валялась лестница. Потерпевшие позвонили в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Курской области зарегистрировано 175 сообщений о преступлениях и происшествиях. 64 из 72 преступлений раскрыты по горячим следам. В остатке нераскрытых - кражи и мошенничества. По каждому из них проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к их совершению.
В УМВД отмечают, что в ряде случаев преступления совершаются по вине самих потерпевших, а именно их халатному отношению к своей собственности. Несколько лет назад в Курске полицейские задержали преступную группу, участники которой в ночное время совершали кражи сумок и барсеток из коридоров квартир, хозяева которых просто не закрывали двери на ночь.