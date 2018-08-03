Из курской многоэтажки через балкон вынесли сейф

3 Авг. 15:49 2018-08-03T15:49:28+03:00

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Сейф вынесли через окно балкона квартиры, расположенной на первом этаже. Хозяева ушли из квартиры и забыли ключи. Вернувшись, они решили попасть домой через открытое балконное окно.

Они подошли к балкону и поняли, что такой чудесной возможностью попасть в их квартиру уже кто-то воспользовался. Под окном валялась лестница. Потерпевшие позвонили в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Курской области зарегистрировано 175 сообщений о преступлениях и происшествиях. 64 из 72 преступлений раскрыты по горячим следам. В остатке нераскрытых - кражи и мошенничества. По каждому из них проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к их совершению.

В УМВД отмечают, что в ряде случаев преступления совершаются по вине самих потерпевших, а именно их халатному отношению к своей собственности. Несколько лет назад в Курске полицейские задержали преступную группу, участники которой в ночное время совершали кражи сумок и барсеток из коридоров квартир, хозяева которых просто не закрывали двери на ночь.