ЖД округ Курска вновь останется без горячей воды

3 Авг. 15:01 2018-08-03T15:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 по 12 августа Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» будет проводить повторные гидравлические испытания тепловых сетей. На это время будет прекращена подача горячей воды потребителям, проживающим по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк, 2-я Новоселовка.

— Наши специалисты проверят качество ремонтов, проведенных в мае в привокзальной части округа, и при необходимости заменят ветхие участки трубопроводов, если такие будут выявлены», - сообщил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

Справки по вопросам гидравлических испытаний теплосетей можно получить по телефонам диспетчерской службы филиала: 39-48-68, 39-48-88 и 58-01-84