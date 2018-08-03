2018-08-03T13:13:05+03:00
Происшествия

Курянин до смерти избил престарелую мать

Мужчина проведет в колонии восемь лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчину посадили на 8 летМужчину посадили на 8 летФото: из архива «КП»
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52-летний житель Обояни проживал со своей престарелой матерью, регулярно напивался, после чего между ними возникали ссоры. В августе 2016 года между матерью и сыном возник очередной конфликт. Мужчина схватил палку и начал избивать пожилую женщину.

Женщина получила серьезные телесные повреждения, от которых скончалась в больнице. Ее сына признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы. Этот срок злоумышленник проведет в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК по Курской области.

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