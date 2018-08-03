В Курске под машину попал девятилетний мальчик

3 Авг. 12:15 2018-08-03T12:15:14+03:00

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2 августа примерно в 12:15 42-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал по улице Хуторской в сторону улицы Карла Маркса. Напротив дома № 14а он сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу слева направо. В результате ДТП ребенка доставили в детскую городскую больницу № 2 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

28 июля ДТП с участием ребенка произошло в Железнодорожном округе. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал со стороны поста ГИБДД в сторону улицы 8-е Марта. Примерно в 21:40 на улице Союзной напротив дома № 67 он сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.