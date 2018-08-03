В Курской области грибами отравились 16 человек

3 Авг. 11:06 2018-08-03T11:06:37+03:00

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Продолжается грибной сезон. Теплая погода и продолжительные дожди, прошедшие в конце июля, способствовали активному росту дикорастущих грибов. Возросло и количество пострадавших от отравления грибами.

Зарегистрировано девять случаев грибных отравлений с 16 пострадавшими. Среди них и двое маленьких детей. Сейчас в больнице находятся шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавшие говорят, что ели маслята, рядовки, подосиновики, подберезовики и другие грибы. Собирали они их в местных лесах.

Все госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Тяжелых случаев отравлений не зарегистрировано. По всей вероятности, им попались или ядовитые грибы, или при приготовлении были нарушения.