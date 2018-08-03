В Курске перекроют проезд по Красной Армии

3 Авг. 09:20 2018-08-03T11:17:53+03:00

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ПАО «Квадра» - «Курская генерация» начинает реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Красной Армии. Работы будут длиться больше месяца. Общая стоимость реконструкции превысит 28 млн рублей.

На время работ будет приостановлена подача горячей воды на улицах Овечкина и Пионеров. Проезд автотранспорта по улице Красной Армии на участке от улицы Бочарова до улицы Белинского будет закрыт.

При перекладке сети будут использоваться трубы в пенополиуретановой изоляции. Они отличаются высокой износостойкостью, минимальными теплопотерями и устойчивостью к перепадам давления воды и температуры воздуха.

— В прошлом году мы переложили 800 м трубопровода (в однотрубном исчислении), а в этом заменим почти 1800 м, - пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.