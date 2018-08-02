По Курской области пройдет автопробег

2 Авг. 18:32 2018-08-02T18:35:17+03:00

Гости посетят места, связанные с жесточайшими боями Курской битвы Фото: из архива «КП»

Он посвящен 75-й годовщине победы в Курской битве

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6 августа Курск встретит участников еще одного автопробега, посвященного 75-й годовщине Победы в Курской битве.

В составе делегации 40 человек – актив городской и районных организаций ветеранов Санкт-Петербурга, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей, участники войны и локальных боевых действий, а также артисты творческого содружества «Маэстро».

Гости посетят места, связанные с жесточайшими боями Курской битвы. В 17.30 в Курске состоится возложение венков и цветов на мемориальном комплексе «Курская дуга». Организаторы автопробега - Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Недавно по Курской области прошел мотопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 75-летию победы в Курской битве.В нем приняли участие 25 человек на 15 мотоциклах и пяти автомобилях.