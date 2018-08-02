Курянка украла в медцентре кошелек

2 Авг. 18:11 2018-08-02T18:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Курская полиция устанавливает личность подозреваемой, которая украла деньги в медицинском центре Курска, расположенном на улице К.Либкнехта, сообщили в УМВД по Курской области.

Одна из пациенток центра в коридоре забыла свой кошелек. Через несколько минут она вернулась, чтобы забрать вещи. Однако кошелек оказался пустой. Женщина обратилась в полицию.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи здания медицинского центра и установили, что деньги похитила другая пациентка центра. На записи видно, как она увидела оставленный без присмотра кошелек, положила на него свою сумку, возможно, взяла содержимое кошелька и быстро покинула центр.

— Если Вам известна женщина на видео – просьба сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется, - обращаются к курянам сотрудники полиции.