В Курск приедут калининградские юнармейцы
Визит приурочен к 75-летию Победы в Курской битве
Курск посетят 90 калининградских юнармейцевФото: Яна ШЕЛЕСТ
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4 августа Курск посетят 90 калининградских юнармейцев. В этот день с 12 до 12.30 вместе с курскими ребятами из регионального отделения юнармии на мемориальном комплексе «Курская дуга» они станут участниками митинга, посвященного 75-летию победы в Курской битве.
Юнармейцы посетят командный пункт Центрального фронта в Золотухинском районе. А 5 августа отправятся на мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги». По всему маршруту следования предусмотрены торжественные мероприятия и встречи с юнармейцами.