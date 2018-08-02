В Курске пройдет ночная репетиция парада

2 Авг. 16:40 2018-08-02T16:40:39+03:00

Она состоится на мемориальном комплексе «Курская дуга»

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4 августа с 4.00 до 7.00 в районе мемориального комплекса «Курская дуга» состоится ночная тренировка парада. По улицам пройдет военная техника Курского гарнизона.

На время тренировки по проспекту Победы на участке от здания ГИБДД (улица К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» будет закрыто движение автомобильного и электротранспорта (троллейбусы №№ 1, 8).

Движение автотранспорта со стороны поселка Северный в сторону центра города будет организовано через улицы Фестивальная и Светлая с выездом на улицу К. Маркса.

Военный парад войск Курского гарнизона (пешая часть, прохождение механизированной колонны, пролет авиации), посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, состоится 23 августа с 10.30 до 11.00.