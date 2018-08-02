Под Курском водитель сбил велосипедиста и скрылся
ДТП произошло в Кореневском районе на автодороге Коренево – Снагость 1 августа около шести часов вечера, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Водитель неустановленного автомобиля сбил 59-летнего мужчину, который ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.
Велосипедист получил ранения и был доставлен в Кореневскую центральную районную больницу. А водитель автомобиля с места происшествия уехал.
УМВД по Курской области просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту сообщить в полицию по телефону 102, или телефону дежурной части ОМВД по Кореневскому району: 8(47147) 2-12-02.