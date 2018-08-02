В Курске продолжают отключать свет
С 6 по 10 августа ОАО "Курские электрические сети" будут проводить плановые работы. В связи с этим во всех трех округах отключат свет.
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 06 по 10 август с 9-00 до 17-00 отключения запланированы на улице Аллейная;
С 06 по 10 августа с 9-00 до 15-00 на ул. Серегина 14, 16, 16а; ул. Пигорева 19-23/6, 12-18; ул. Сумской 22-34, 34/2; ул. Ольшанского 21б; на Магистральном проезде 7а, 9а, 11д.
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 06 по 10 августас 9-00 до 17-00 на ул. Чехова 43-73, 46а-74а.
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 06 по 10 августа с 09-30 до 16-00 на ул. Жуковского 62-102, 59-125.
08 августа с 13-30 до 16-00 на ул. Союзной 71, ул. Республиканской 52, 52а, 52в, 54, 56, 60, 62
Телефон для справок: 26-32-10