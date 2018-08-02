В Курске на Студенческой таксист сбил девушку

2 Авг. 11:44 2018-08-02T11:58:59+03:00

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ДТП с участием автомобиля службы такси произошло 1 августа примерно в 21:30. Напротив дома № 2 по улице Студенческой 17-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбил 42-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос», который ехал со стороны проспекта Хрущева в направлении улицы 50 Лет Октября.

На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 3 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Девушка получила травмы, ее доставили в больницу. Водителя иномарки направили на медосвидетельствование.

Еще одно ДТП с участием автомобиля службы такси произошло вчера в Фатежском районе на трассе М2 Крым. Здесь столкнулись автомобиль "Лада Калины" и УАЗ. В аварии шесть человек получили травмы, среди них двое детей.