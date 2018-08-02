В Курской области КамАЗ врезался в «Москвич»

2 Авг. 10:52 2018-08-02T10:52:06+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Хомутовском районе 1 августа примерно в 17:30. На автодороге Хомутовка - Рыльск столкнулись «Москвич-2141» и КамАЗ, сообщили в УГИБДД по Курской области.

39-летний водитель «Москвича» выехал на перекресток около села Надейка со второстепенной дороги. В это время по главной ехал КамАЗ с прицепом. 27-летний водитель грузовика не смог остановить машину и врезался в правый бок легковушки.

На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель «Москвича» скончался на месте. 35-летнего пассажира с ранениями отвезли в больницу.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники. Обстоятельства аварии выясняются.

Еще одно серьезное ДТП произошло вчера в Фатежском районе на трассе М2 Крым. Здесь столкнулись автомобиль "Лада Калины" службы такси и УАЗ. В аварии шесть человек получили травмы, среди них двое детей.