2018-08-02T10:27:41+03:00
Экономика

В Курской области убрали половину урожая

Уборка зерновых в самом разгаре
Яна ШЕЛЕСТ
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Земледельцы Глушковского района убрали 73% зерновых полейЗемледельцы Глушковского района убрали 73% зерновых полейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В регионе продолжается уборка урожая зерновых культур. По состоянию на 1 августа хлеборобы убрали 47% от планы, намолотили около 1 млн 800 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба областной администрации.

Земледельцы Глушковского района убрали 73% зерновых полей при урожайности 59 центнеров с гектара. В Беловском, Кореневском, Обоянском и Суджанском районах убрано более 60% зерновых полей.

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