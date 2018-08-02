В Курской области убрали половину урожая

2 Авг. 10:25 2018-08-02T10:27:41+03:00

Уборка зерновых в самом разгаре

Изменить размер текста: A A

В регионе продолжается уборка урожая зерновых культур. По состоянию на 1 августа хлеборобы убрали 47% от планы, намолотили около 1 млн 800 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба областной администрации.

Земледельцы Глушковского района убрали 73% зерновых полей при урожайности 59 центнеров с гектара. В Беловском, Кореневском, Обоянском и Суджанском районах убрано более 60% зерновых полей.