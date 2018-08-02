В Щигровском районе нашли артснаряд
Опасный боеприпас изъяли и вывезли на полигон
Снаряд вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение об обнаружении боеприпаса военных времен около села Сныткино Щигровского района поступило в «Службу спасения» 1 августа, передает ГУ МЧС по Курской области.
На место обнаружения приехали сотрудники аварийно-спасательной службы и полиция. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 114,3 мм. Взрывоопасный предмет вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.