В Щигровском районе нашли артснаряд

2 Авг. 09:22 2018-08-02T09:22:33+03:00

Снаряд вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Опасный боеприпас изъяли и вывезли на полигон

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Сообщение об обнаружении боеприпаса военных времен около села Сныткино Щигровского района поступило в «Службу спасения» 1 августа, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения приехали сотрудники аварийно-спасательной службы и полиция. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 114,3 мм. Взрывоопасный предмет вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.