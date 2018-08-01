Под Курском столкнулись УАЗ и такси

1 Авг. 18:51 2018-08-03T13:39:34+03:00

Ранены шесть человек, в том числе двое детей

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Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси произошло 1 августа в 15:10 на 485 километре автодороги М2 Крым. 41-летний водитель автомобиля «Лада Калина» с пассажирами ехал со стороны Курска в сторону Орла.

Среди раненых две девочкиФото: УМВД России по Курской области.

Неожиданно со стороны деревни Русановка Фатежского района на трассу выехал «уазик», за рулем которого сидел 56-лений водитель. Произошло сильное столкновение, сообщили в УМВД по Курской области.

В результате аварии ранения получили шесть человек. В такси пострадали водитель, 35-летняя пассажирка и две девочки – 9-ти и 16-ти лет. В «уазике» - водитель и 62-летний пассажир. Всех доставили в Фатежскую центральную районную больницу.