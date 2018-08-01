Пожилой курянин стал жертвой мошенника

1 Авг. 16:01 2018-08-01T16:01:57+03:00

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Курянин через интернет-ресурс перечислил мошенникам 35 тысяч рублей. Пожилой мужчина разместил на интернет-сайте частное объявление о сдаче своей квартиры в аренду. Через некоторое время ему позвонил человек, который выразил желание снять его жилье. Незнакомец предложил внести предоплату за жилплощадь через Интернет и переслать чеки о проделанной операции. Пенсионер под диктовку мнимого съемщика прикрепил телефонный номер незнакомца к своей банковской карте, после чего код подтверждения операций пришел на номер подозреваемого. В результате мнимый съемщик жилья перечислил сбережения пенсионера в сумме 35 000 рублей на счет своей банковской карты.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого в этом преступлении.

Для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации, помните, что перечислять деньги за услугу необходимо только после подписания необходимых договорных документов, в которых в обязательном порядке будут указаны паспортные данные сторон, подписавших договор.