В Курске стартует "Книговорот" учебников

1 Авг. 15:15 2018-08-01T15:15:49+03:00

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"Прочитал – принеси, не читал – забери", - таков лозунг акции по обмену учебной литературой среди школьников и студентов «Книговорот-2018», которая стартует 1 августа в 15.00 в многофункциональном комплексе «МегаГРИНН» при поддержке администрации города и «Централизованной системы библиотек Курска».

Цель проекта – помочь школьникам и студентам без затрат приобрести необходимую литературу к новому учебному году. Принять участие в проекте может каждый: для этого надо принести из дома книги, учебники, атласы, пособия школьной или институтской программы, которые вам не нужны, но могут понадобиться другим. Книги можно не только обменивать, но и просто дарить.

Полки для книг будут расположены на четвертом этаже комплекса «МегаГРИНН», напротив фонтана.

Акция продлится до 31 августа.